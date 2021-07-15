Крис Миддлтон установил рекорд карьеры и забил решающие броски в концовке матча финала НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон набрал 40 очков и 6 подборов в четвёртом матче финала НБА c «Финикс Санз» (109:103, 2-2).
Миддлтон показал рекордную результативность за карьеру в плей-офф. В активе Криса два ключевых попадания в концовке матча, которые помогли «Милуоки» оторваться и добыть итоговую победу. Форвард «Бакс» результативно завершил два владения при равном счёте 99:99.
Миддлтон и Яннис Адетокунбо стали третьей парой одноклубников за последние 50 лет, набравшей 40+ очков по ходу одной серии финала НБА. Ранее это делали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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