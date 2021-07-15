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Крис Пол назвал виновника того, что «Милуоки» сравнял счёт в финале НБА

Крис Пол назвал виновника того, что «Милуоки» сравнял счёт в финале НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол взял на себя вину за поражение в четвёртом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (103:109, 2-2).

«Вина на мне. Я совершил пять потерь, принимал плохие решения. В концовке попытался обыграть Джру Холидэя, поскользнулся и потерял мяч. В первой половине я сделал несколько плохих передач. «Милуоки» бросал намного чаще, чем мы. Я должен был позаботиться о контроле мяча. У нас 17 результативных передач. Мы достаточно хорошо бросаем, но не получаем много попыток и возможностей для набора очков. Нельзя рассчитывать только на то, что у нас есть преимущество домашней площадки в серии. На выезде тоже нужно побеждать. В следующих матчах мы должны выйти на паркет и не оставить шансов сопернику. Обычно мы хорошо отвечаем на провалы. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы стать лучше», — приводит слова Пола Arizona Sports.

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