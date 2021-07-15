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Леброн Джеймс отреагировал на предложение объединиться в одной команде с Крисом Полом

Леброн Джеймс отреагировал на предложение объединиться в одной команде с Крисом Полом
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что хотел бы поиграть в одной команде с разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом.

В эфире программы Jimmy Kimmel Live приглашённый ведущий Арсенио Холл спросил у Леброна, хотел ли бы он поиграть вместе с Крисом.

«Конечно, вам хочется поиграть со своим другом? Нам всем это понравилось бы», — спросил Холл.

«Разумеется, абсолютно так», — ответил Леброн Джеймс.

«Финикс Санз» добрался до финала НБА. Напомним, в четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс» со счётом 109:103 и сравнял счёт в серии — 2-2. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одержал победу со счётом 120:100.

Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 18 июля.

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