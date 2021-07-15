Расписание соревнований по баскетболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по баскетболу.
Групповой этап
Группа A 25.07.2021 04:00 Иран – Чехия
Группа B 25.07.2021 07:40 Германия – Италия
Группа B 25.07.2021 11:20 Австралия – Нигерия
Группа A 25.07.2021 15:00 Франция – США
Группа C 26.07.2021 07:40 Аргентина – Словения
Группа C 26.07.2021 15:00 Япония – Испания
Группа B 28.07.2021 04:00 Нигерия – Германия
Группа A 28.07.2021 07:40 США – Иран
Группа B 28.07.2021 11:20 Италия – Австралия
Группа A 28.07.2021 15:00 Чехия – Франция
Группа C 29.07.2021 07:40 Словения – Япония
Группа C 29.07.2021 15:00 Испания – Аргентина
Группа A 31.07.2021 04:00 Иран – Франция
Группа B 31.07.2021 07:40 Италия – Нигерия
Группа B 31.07.2021 11:20 Австралия – Германия
Группа A 31.07.2021 15:00 США – Чехия
Группа C 01.08.2021 07:40 Аргентина – Япония
Группа C 01.08.2021 11:20 Испания – Словения
Плей-офф
1/4 финала 1 03.08.2021 03:00
1/2 финала 1 05.08.2021 03:00 QF3 – QF4
Финал 07.08.2021 05:30
За 3-е место 07.08.2021 14:00
Баскетбол 3х3
24 июля 4:15 — 6:25
Групповой этап. Женщины. Россия — Япония
Групповой этап. Женщины. Китай — Румыния
Групповой этап. Мужчины. Польша — Латвия
Групповой этап. Мужчины. Китай — Сербия
24 июля 8:00 — 9:50
Групповой этап. Женщины. Россия — Китай
Групповой этап. Женщины. Румыния — Япония
Групповой этап. Мужчины. Россия — Китай
Групповой этап. Мужчины. Сербия — Нидерланды
24 июля 11:30 — 13:30
Групповой этап. Женщины. Италия — Монголия
Групповой этап. Женщины. США — Франция
Групповой этап. Мужчины. Латвия — Бельгия
Групповой этап. Мужчины. Япония — Польша
24 июля 15:00 — 16:50
Групповой этап. Женщины. Монголия — США
Групповой этап. Женщины. Франция — Италия
Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Россия
Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Япония
25 июля 4:15 — 6:25
Групповой этап. Женщины. Япония — Монголия
Групповой этап. Женщины. Румыния — Италия
Групповой этап. Мужчины. Россия — Бельгия
Групповой этап. Мужчины. Польша — Сербия
25 июля 8:00 — 9:50
Групповой этап. Женщины. Монголия — Россия
Групповой этап. Женщины. Китай — Италия
Групповой этап. Мужчины. Китай — Латвия
Групповой этап. Мужчины. Сербия — Бельгия
25 июля 11:30 — 13:30
Групповой этап. Женщины. Румыния — США
Групповой этап. Женщины. Япония — Франция
Групповой этап. Мужчины. Россия — Польша
Групповой этап. Мужчины. Япония — Нидерланды
25 июля 15:00 — 16:50
Групповой этап. Женщины. Китай — Франция
Групповой этап. Женщины. Россия — США
Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Китай
Групповой этап. Мужчины. Латвия — Япония
26 июля 4:15 — 6:25
Групповой этап. Женщины. Япония — Китай
Групповой этап. Женщины. Монголия — Румыния
Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Китай
Групповой этап. Мужчины. Сербия — Япония
26 июля 8:00 — 9:50
Групповой этап. Женщины. Румыния — Россия
Групповой этап. Женщины. Италия — Япония
Групповой этап. Мужчины. Япония — Россия
Групповой этап. Мужчины. Латвия — Сербия
26 июля 11:30 — 13:30
Групповой этап. Женщины. Франция — Монголия
Групповой этап. Женщины. Италия — США
Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Бельгия
Групповой этап. Мужчины. Польша — Китай
26 июля 15:00 — 16:50
Групповой этап. Женщины. США — Китай
Групповой этап. Женщины. Франция — Россия
Групповой этап. Мужчины. Россия — Латвия
Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Польша
27 июля 7:30 — 9:30
Групповой этап. Женщины. США — Япония
Групповой этап. Женщины. Китай — Монголия
Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Польша
Групповой этап. Мужчины. Китай — Япония
27 июля 11:00 — 12:50
Групповой этап. Женщины. Франция — Румыния
Групповой этап. Женщины. Россия — Италия
Групповой этап. Мужчины. Сербия — Россия
Групповой этап. Мужчины. Латвия — Нидерланды
27 июля 14:30 — 16:50
Женщины, четвертьфиналы (2 матча)
Мужчины, четвертьфиналы (2 матча)
28 июля 11:00 — 13:10
Женщины, полуфиналы (2 матча)
Мужчины, полуфиналы (2 матча)
28 июля 14:45 — 17:25
Женщины, матч за третье место
Мужчины, матч за третье место
Женщины, финал
Мужчины, финал
- 15 июля 2021
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13:41
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13:19
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13:00
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11:56
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10:53
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09:39
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08:19
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07:59
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07:55
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07:47
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07:20
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06:48
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00:03
- 14 июля 2021
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22:38
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22:02
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21:08
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19:51
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18:53
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18:19
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18:16
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16:58
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15:34
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14:09
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12:55
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11:41
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10:36
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09:31
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08:56
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08:06
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08:02
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07:56
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01:01
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00:29
- 13 июля 2021
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22:36
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21:40