Расписание соревнований по баскетболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по баскетболу.

Групповой этап

Группа A 25.07.2021 04:00 Иран – Чехия

Группа B 25.07.2021 07:40 Германия – Италия

Группа B 25.07.2021 11:20 Австралия – Нигерия

Группа A 25.07.2021 15:00 Франция – США

Группа C 26.07.2021 07:40 Аргентина – Словения

Группа C 26.07.2021 15:00 Япония – Испания

Группа B 28.07.2021 04:00 Нигерия – Германия

Группа A 28.07.2021 07:40 США – Иран

Группа B 28.07.2021 11:20 Италия – Австралия

Группа A 28.07.2021 15:00 Чехия – Франция

Группа C 29.07.2021 07:40 Словения – Япония

Группа C 29.07.2021 15:00 Испания – Аргентина

Группа A 31.07.2021 04:00 Иран – Франция

Группа B 31.07.2021 07:40 Италия – Нигерия

Группа B 31.07.2021 11:20 Австралия – Германия

Группа A 31.07.2021 15:00 США – Чехия

Группа C 01.08.2021 07:40 Аргентина – Япония

Группа C 01.08.2021 11:20 Испания – Словения

Плей-офф

1/4 финала 1 03.08.2021 03:00

1/2 финала 1 05.08.2021 03:00 QF3 – QF4

Финал 07.08.2021 05:30

За 3-е место 07.08.2021 14:00

Баскетбол 3х3

24 июля 4:15 — 6:25

Групповой этап. Женщины. Россия — Япония

Групповой этап. Женщины. Китай — Румыния

Групповой этап. Мужчины. Польша — Латвия

Групповой этап. Мужчины. Китай — Сербия

24 июля 8:00 — 9:50

Групповой этап. Женщины. Россия — Китай

Групповой этап. Женщины. Румыния — Япония

Групповой этап. Мужчины. Россия — Китай

Групповой этап. Мужчины. Сербия — Нидерланды

24 июля 11:30 — 13:30

Групповой этап. Женщины. Италия — Монголия

Групповой этап. Женщины. США — Франция

Групповой этап. Мужчины. Латвия — Бельгия

Групповой этап. Мужчины. Япония — Польша

24 июля 15:00 — 16:50

Групповой этап. Женщины. Монголия — США

Групповой этап. Женщины. Франция — Италия

Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Россия

Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Япония

25 июля 4:15 — 6:25

Групповой этап. Женщины. Япония — Монголия

Групповой этап. Женщины. Румыния — Италия

Групповой этап. Мужчины. Россия — Бельгия

Групповой этап. Мужчины. Польша — Сербия

25 июля 8:00 — 9:50

Групповой этап. Женщины. Монголия — Россия

Групповой этап. Женщины. Китай — Италия

Групповой этап. Мужчины. Китай — Латвия

Групповой этап. Мужчины. Сербия — Бельгия

25 июля 11:30 — 13:30

Групповой этап. Женщины. Румыния — США

Групповой этап. Женщины. Япония — Франция

Групповой этап. Мужчины. Россия — Польша

Групповой этап. Мужчины. Япония — Нидерланды

25 июля 15:00 — 16:50

Групповой этап. Женщины. Китай — Франция

Групповой этап. Женщины. Россия — США

Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Китай

Групповой этап. Мужчины. Латвия — Япония

26 июля 4:15 — 6:25

Групповой этап. Женщины. Япония — Китай

Групповой этап. Женщины. Монголия — Румыния

Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Китай

Групповой этап. Мужчины. Сербия — Япония

26 июля 8:00 — 9:50

Групповой этап. Женщины. Румыния — Россия

Групповой этап. Женщины. Италия — Япония

Групповой этап. Мужчины. Япония — Россия

Групповой этап. Мужчины. Латвия — Сербия

26 июля 11:30 — 13:30

Групповой этап. Женщины. Франция — Монголия

Групповой этап. Женщины. Италия — США

Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Бельгия

Групповой этап. Мужчины. Польша — Китай

26 июля 15:00 — 16:50

Групповой этап. Женщины. США — Китай

Групповой этап. Женщины. Франция — Россия

Групповой этап. Мужчины. Россия — Латвия

Групповой этап. Мужчины. Нидерланды — Польша

27 июля 7:30 — 9:30

Групповой этап. Женщины. США — Япония

Групповой этап. Женщины. Китай — Монголия

Групповой этап. Мужчины. Бельгия — Польша

Групповой этап. Мужчины. Китай — Япония

27 июля 11:00 — 12:50

Групповой этап. Женщины. Франция — Румыния

Групповой этап. Женщины. Россия — Италия

Групповой этап. Мужчины. Сербия — Россия

Групповой этап. Мужчины. Латвия — Нидерланды

27 июля 14:30 — 16:50

Женщины, четвертьфиналы (2 матча)

Мужчины, четвертьфиналы (2 матча)

28 июля 11:00 — 13:10

Женщины, полуфиналы (2 матча)

Мужчины, полуфиналы (2 матча)

28 июля 14:45 — 17:25

Женщины, матч за третье место

Мужчины, матч за третье место

Женщины, финал

Мужчины, финал