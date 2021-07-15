Молодой российский игрок прошёл просмотр в «Вашингтоне»

Защитник «Автодора» Никита Михайловский прошёл просмотр в «Вашингтон Уизардс», сообщает официальный сайт клуба.

Фото: https://www.nba.com/wizards

После «Вашингтона» Михайловский побывал на преддрафтовом просмотре в «Шарлотт Хорнетс». Ожидается, что в ближайшее время баскетболиста просмотрят другие клубы НБА.

В драфте НБА 2021 года примут участие четыре российских баскетболиста — защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский, защитник испанской «Басконии» Павел Савков, центровой московского ЦСКА Александр Шашков и форвард подмосковных «Химок» Владислав Одиноков. Драфт НБА пройдёт 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будут выбраны 60 баскетболистов. Теоретически клубы лиги могут подписать незадрафтованных игроков.



Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году — Сергея Карасёва под 19-м пиком взял клуб «Кливленд Кавальерс».