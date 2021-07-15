Молодой российский игрок прошёл просмотр в «Вашингтоне»

Защитник «Автодора» Никита Михайловский прошёл просмотр в «Вашингтон Уизардс», сообщает официальный сайт клуба.
Фото: https://www.nba.com/wizards
После «Вашингтона» Михайловский побывал на преддрафтовом просмотре в «Шарлотт Хорнетс». Ожидается, что в ближайшее время баскетболиста просмотрят другие клубы НБА.
В драфте НБА 2021 года примут участие четыре российских баскетболиста — защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский, защитник испанской «Басконии» Павел Савков, центровой московского ЦСКА Александр Шашков и форвард подмосковных «Химок» Владислав Одиноков. Драфт НБА пройдёт 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будут выбраны 60 баскетболистов. Теоретически клубы лиги могут подписать незадрафтованных игроков.
Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году — Сергея Карасёва под 19-м пиком взял клуб «Кливленд Кавальерс».
- 15 июля 2021
-
14:53
-
13:58
-
13:56
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
11:56
-
10:53
-
09:39
-
08:19
-
07:59
-
07:55
-
07:47
-
07:20
-
06:48
-
00:03
- 14 июля 2021
-
22:38
-
22:02
-
21:08
-
19:51
-
18:53
-
18:19
-
18:16
-
16:58
-
15:34
-
14:09
-
12:55
-
11:41
-
10:36
-
09:31
-
08:56
-
08:06
-
08:02
-
07:56
-
01:01