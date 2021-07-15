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«Лейкерс» рассматривают обмен двух ведущих игроков

«Лейкерс» рассматривают обмен двух ведущих игроков
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» изучает возможности обмена сразу двух игроков, сообщает Bleacher Report. По информации источника, клуб рассматривает варианты с обменом Кайла Кузмы и Денниса Шрёдера.

Ранее сообщалось, что Кайл Кузма может быть включён в сделку по обмену с потенциальными новичками команды. Всему виной позиция лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который не ладит с Кайлом.

Шрёдер ранее отказался от крупного контракта, предложенного «Лос-Анджелес Лейкерс» несколько месяцев назад. Речь шла о четырёхлетнем соглашении на сумму в $ 84 млн.

Немецкий плеймейкер, однако, не принял это предложение, так как рассчитывал, что этим летом сможет найти более подходящий в денежном плане вариант. Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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