Игроки сборной США объяснили, почему сборные остального мира создают им проблемы

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, а также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделились мнением о причинах непросто складывавшихся в последнее время матчей сборной США с соперниками. Ранее американские баскетболисты разгромили сборную Аргентины в товарищеском матче (108:80), однако до этого потерпели поражения в двух встречах: с Нигерией (87:90) и Австралией (83:91).
«В прошлом году, когда я наблюдал за победами сборной США, то обратил внимание на парня из другой команды — он был игроком ротации в НБА. Тогда у соперников кто-то мог быть игроком скамейки Национальной баскетбольной ассоциации. Теперь же мы выходим на площадку, а напротив стоит пятёрка игроков, играющих в НБА», — приводит слова Лилларда Parlons Basket.
«Талантов действительно стало больше. Эти международные игроки уже не просто играют в НБА, но и становятся MVP, игроками года и всё такое», — поделился мыслями Тейтум.
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