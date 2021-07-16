Матч сборной США отменён из-за коронавируса

Матч сборной США с командой Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменён из-за протоколов безопасности и здоровья, связанных с коронавирусом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Матч должен был пройти в Лас-Вегасе 17 июля. 15 июля атакующий защитник сборной США Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит Олимпиаду. Форвард Джереми Грант ушёл на карантин из-за отслеживания контактов. Товарищеский матч между сборными США и Испании, запланированный на 19 июля в Лас-Вегасе, не будет отменён.



Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Подопечные Грега Поповича будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.