«Бавария» объявила о трансфере покинувшего ЦСКА Дэррана Хиллиарда
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Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на сезон-2021/2022.
В межсезонье Хиллиард покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Интерес к американскому защитнику проявляли несколько европейских клубов. В их числе назывались «Жальгирис» и «Милан». Также сообщалось, что Дэрран может перейти в «Локомотив-Кубань».
В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.
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