Звёзды НБА высказались о «Космическом джеме 2» с Леброном Джеймсом

Звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации поделились мнениями о фильме «Космический джем 2», главную роль в котором сыграл лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Он также выступил одним из продюсеров картины.
О ленте высказались защитник «Кливленд Кавальерс» Куинн Кук, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс. Все они оставили сообщения на своих страницах в «Твиттере».
«Поздравляю моего большого брата Леброна с выходом «Космического джема 2». Прекрасно знаю, как много труда ты в него вложил. И это окупается. Фильм просто великолепен», — написал Кук.
«Сходите и посмотрите новый «Космический джем», — написал Морант, добавив несколько смайлов: корону, огонь и бицепс.
«Какого чёрта меня не пригласили снимать этот фильм?» — спросил Перкинс.
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