«Бруклин» оплачивает аренду жилья девушкам суперзвёзд и тратит деньги на их друзей

Автор книги о «Бруклин Нетс» Мэтт Салливан рассказал о том, что клуб тратит крупные суммы денег ради удовлетворения интересов звёзд Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.



«Высокопоставленный сотрудник «Нетс», работа которого тесно связана с финансами, рассказал, что клуб держит открытый чек с тех пор, как эти парни перебрались сюда. Они могут потратиться на аренду дома в Калифорнии на неделю для девушки или девушки на стороне, они могут вложиться в их друзей, в их корешей или же приобретать какое-то оборудование для самой разной ерунды. Они полностью готовы идти на такие вещи.



Аренда дома происходит на клубные деньги. Звёздам «Нетс» удается избегать расходов на многие вещи. Финансовая команда «Бруклина» появлялась буквально каждую неделю со словами: «Так, мы думали, что всё под контролем. Но нам нужно обновлять бюджеты каждую неделю». Там постоянно возникает что-то новое», – приводит слова Салливана NBC Sports.



Траты подобного рода являются нарушением коллективного договора НБА. «Бруклину» грозит серьёзное наказание, если НБА решит провести расследование на основе заявления Салливана.