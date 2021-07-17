Дэмьен Лиллард выбрал клуб для перехода в случае обмена из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассматривает возможность перехода в «Ньй-Йорк Никс» в случае обмена из нынешней команды. Об этом, ссылаясь на собственные источник, сообщил аналитик НБА Грант Афсет на своей официальной странице в «Твиттере».



Ранее появился слух, будто Лиллард принял решение покинуть команду. Сообщалось, якобы Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Позже сам Лиллард опроверг эти догадки, заявив, что ещё не принял однозначного решения относительно своего будущего, но надеется остаться в «Портленде». При этом баскетболист подчеркнул, что в команде есть много положительных моментов, но этого недостаточно.

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