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3-кратный чемпион Евролиги завершил карьеру

3-кратный чемпион Евролиги завершил карьеру
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Трёхкратный победитель Евролиги, греческий баскетболист Стратос Перпероглу объявил о завершении карьеры.

«Прошло больше года с тех пор, как я в последний раз зашнуровал обувь на официальном баскетбольном матче. Коронавирус неожиданно остановил мою карьеру. Более двадцати лет своей жизни я отдал любимой игре. Я навсегда запомню эти золотые моменты. Три выигранных чемпионата Евролиги. У меня нет ничего, кроме благодарности за то путешествие, в котором я был, будучи в профессиональном баскетболе. Бог никогда не забывал обо мне и моей семье. Его план всегда заключался в том, чтобы я стал профессиональным баскетболистом», — цитирует Перпероглу Eurohoops.

Перпероглу стал уже четвёртым греческим баскетболистом, завершившим карьеру летом 2021 года.

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