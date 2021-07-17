Дуэйн Уэйд высказал мнение о Бронни Джеймсе

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд поделился мнением о Бронни Джеймсе, сыне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Он настоящий баскетболист! Леброн, ты выполняешь чертовски правильную работу!» — написал Уэйд в своём «инстаграме».
16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.
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