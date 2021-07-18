Названы две главные трансферные цели «Лейкерс»

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл и разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури стали трансферными целями «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Clutch Points со ссылкой на The Athletic.



Примечательно, что Болл уже выступал за «Лейкерс». Игрок был выбран командой на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Контракт с ним может быть заключён на четыре года. Лоури уже 35 лет, и этот факт может сказаться на снижении ценника на игрока. Предполагается, что его соглашение с «Лос-Анджелесом» может быть заключено сроком на два года.



В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в этом сезоне клуб вылетел в первом раунде плей-офф. Ранее сообщалось, что команда борется с «Голден Стэйт» и «Бруклином» за одного из лучших защитных игроков НБА.