«Лейкерс» борются с «Голден Стэйт» и «Бруклином» за одного из лучших защитных игроков НБА
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с несколькими другими клубами борется за то, чтобы заполучить защитника «Милуоки Бакс» Пи Джея Такера, сообщает Bleacher Report.
«Бруклин» поддерживал высокий интерес к персоне Такера ещё со времён Джеймса Хардена. «Майами» пытаются уговорить его заключить сделку с участием Виктора Оладипо. В список можно добавить «Лейкерс», «Уорриорз», «Денвер» и «Юту». «Миннесота» тоже есть в этом списке, они хотят заполучить Такера с драфта 2020 года», — гласит статья Bleacher Report.
Пи Джей Такер был обменян в «Милуоки Бакс» в марте 2021 года из «Хьюстон Рокетс».
Ранее Такер рассказал, что отклонил крупнейший контракт карьеры из России ради шанса в НБА в 2012 году.
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