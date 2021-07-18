Дуэйн «Скала» Джонсон объяснился за миниатюрный вид на фото с О'Нилом и Баркли
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Известный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал фото, которое он сделал в 2013 году с Шакилом О’Нилом и Чарльзом Баркли. На фото актёр выглядит совсем маленьким на фоне легендарных баскетболистов.
В очередном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live! Джонсона потроллили за то фото.
«Вы же понимаете, что такое баскетбол, да? Видите этих ребят, они как воины уик-эндов! Когда смотришь на них по ТВ, думаешь: «О, я бы мог тоже играть в баскетбол в НБА». А затем оказываешься рядом с реальными баскетболистами и быстро понимаешь, насколько они здоровые и впечатляющие! А вообще на том фото я просто стоял без обуви», — сказал «Скала».
Актёр вместе с баскетболистами позанимался спортом. После окончания сессии они сделали совместное фото.
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