Дуэйн «Скала» Джонсон объяснился за миниатюрный вид на фото с О'Нилом и Баркли

Известный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал фото, которое он сделал в 2013 году с Шакилом О’Нилом и Чарльзом Баркли. На фото актёр выглядит совсем маленьким на фоне легендарных баскетболистов.

В очередном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live! Джонсона потроллили за то фото.

«Вы же понимаете, что такое баскетбол, да? Видите этих ребят, они как воины уик-эндов! Когда смотришь на них по ТВ, думаешь: «О, я бы мог тоже играть в баскетбол в НБА». А затем оказываешься рядом с реальными баскетболистами и быстро понимаешь, насколько они здоровые и впечатляющие! А вообще на том фото я просто стоял без обуви», — сказал «Скала».

Актёр вместе с баскетболистами позанимался спортом. После окончания сессии они сделали совместное фото.