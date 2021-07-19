Двукратный чемпион НБА попал в аварию на велосипеде

Бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА Рэй Аллен, рассказал об аварии, в которую попал на велосипеде. По словам Аллена, шлем, возможно, спас ему жизнь.

«Вчера, заканчивая прогулку на велосипеде, я увидел, что сзади медленно едет машина. Я решил ускориться, чтобы быстрее съехать с дороги. В итоге оглянулся назад, но машины уже не было, а затем повернул голову, но было слишком поздно.

Я наехал на ветку, которая валялась на дороге. В итоге я повредил переднее колесо, а сам улетел на землю, упав лицом, плечом и бедром. Поднялся в состоянии шока, прошёл около 100 метров до дома, а когда вошёл, чуть не потерял сознание.

Жена сразу отвезла меня в больницу, врачи проверили внутренние органы, сделали рентген, всё было в порядке. Хорошо, что на мне был шлем. Как вы видите на фото, я ударился головой. Без шлема всё было бы гораздо хуже. Напоминаю, пожалуйста, надевайте шлем», — написал Аллен, опубликовав фото травм и повреждённого шлема в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» бывшего баскетболиста.