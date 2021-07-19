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В «Зените» высказались о трансфере Шабазза Напьера

В «Зените» высказались о трансфере Шабазза Напьера
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль поделились мнением о подписании контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером.

«Этим подписанием мы значительно увеличили потенциал нашей задней линии. Клуб и тренерский штаб приложит максимальные усилия для того, чтобы Шабазз как можно быстрее адаптировался к европейскому баскетболу и быту. Думаю, что в нашей команде на это не потребуется много времени», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

«Шабазз Напьер – отличное приобретение для нашего клуба, и я очень рад тому, что он выбрал именно «Зенит» для того, чтобы сделать свой первый баскетбольный шаг в Европе. Шабазз – тот игрок, который руководит командой в атаке и очень хорош в принятии важных решений. Он очень хорош в развитии быстрой атаки, великолепно обращается с мячом и очень вариативен в нападении. Мы желаем ему только удачи и очень хотим, чтобы все наши болельщики наслаждались этим сезоном и его игрой», — заявил Паскуаль.

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