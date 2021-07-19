Владимир Гомельский назвал ошибку «Финикса» в финале НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о финальной серии НБА между «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз».



«Хочу напомнить, что «Милуоки» является самой результативной командой последних трёх сезонов. Играть с «Милуоки» в скоростной баскетбол, рассчитывая, что удастся «перебросать» «Бакс» — наивно. В первых двух играх серии «Финикс» успешно защищался. А в трёх следующих защита пропускает и пропускает. Крис Пол никогда не был выдающимся оборонительным игроком. Но всегда был надёжным. А его подопечный Дрю Холидей приносит много очков. Я не могу понять, зачем Пол идёт на границу «краски» при игре в обороне и старается подстраховать то Бриджеса, то Краудера. Очень невнятная игра в обороне от Бриджеса. Такое впечатление, что он и тренер «Финикса» забыли, что Миддлтон — вторая опция «Милуоки» в атаке.



О том, что Адетокунбо будет набирать по 30+ очков в каждом матче, и так всем известно. И подстраховка Эйтона в трёхсекундной зоне есть, но пойди помешай Яннису забить в проходе, когда он после евростепа вылетает на 40 см выше кольца. Я хочу сказать, что «Финикс» не выиграет эту серию атакой. Налаживать надо защиту. И ещё момент. Третий матч подряд Букер набирает 40+ очков. И все три матча его команда проигрывает. Такое впечатление, что «Бакс» специально не настаивают на двойной опеке лидера соперника. Опекающие Букера игроки активно противодействуют только трёхочковому броску Букера. А все остальное — как получится. Полез Букер в кучу — отлично, бросил и попал со средней — ну что поделаешь. «Милуоки» ничего дарить «Финиксу» не собирается. Надо менять тактику», — написал Гомельский на своём сайте.