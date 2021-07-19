Раскрыто оскорбительное высказывание Криса Пола, из-за которого его ударил Патрик Беверли

Журналист Лэндон Буфорд раскрыл причину конфликта между защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Патриком Беверли и разыгрывающим «Финикса» Крисом Полом.
Напомним, Беверли будет дисквалифицирован на старте следующего сезона за грубый толчок в спину разыгрывающего «Санз». Беверли толкнул Пола в паузе шестого матча финала Западной конференции НБА. Инцидент случился за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счёте 118:92 в пользу «Санз». Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и повалил оппонента на паркет, толкнув его в спину.
«Я слышал, как именно Крис Пол подогрел «Клипперс» в финале конференции. Крис Пол якобы сказал Демаркусу Казинсу: «От тебя дерьмом воняет! Вот почему у моего сына больше денег в банке, чем у тебя когда-либо будет!» Беверли это услышал, ему это не понравилось, и он толкнул Пола», — написал в своём «твиттере» репортёр Лэндон Буфорд.
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