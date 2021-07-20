Трое из четырёх российских игроков снялись с драфта НБА
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21-летний форвард «Химок» Владислав Одиноков, 20-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский и 19-летний защитник «Басконии» Павел Савков снялись с драфта НБА 2021 года, сообщает телеграм-канал «Перехват».
Единственным российским баскетболистом на драфте в этом году будет центровой ЦСКА Александр Шашков. Отметим, что в последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».
Примечательно что Михайловский рассматривал возможность участия в драфте в 2019 и 2020 годах. Но в обоих случаях россиянин в итоге отказывался от выставления своей кандидатуры. Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля.
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