Трое из четырёх российских игроков снялись с драфта НБА

21-летний форвард «Химок» Владислав Одиноков, 20-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский и 19-летний защитник «Басконии» Павел Савков снялись с драфта НБА 2021 года, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Единственным российским баскетболистом на драфте в этом году будет центровой ЦСКА Александр Шашков. Отметим, что в последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».

Примечательно что Михайловский рассматривал возможность участия в драфте в 2019 и 2020 годах. Но в обоих случаях россиянин в итоге отказывался от выставления своей кандидатуры. Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля.