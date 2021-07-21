«Милуоки» обыграл «Финикс» и стал чемпионом НБА, у Янниса 50 очков

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов).У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.