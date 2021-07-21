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«Милуоки» обыграл «Финикс» и стал чемпионом НБА, у Янниса 50 очков

«Милуоки» обыграл «Финикс» и стал чемпионом НБА, у Янниса 50 очков
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В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов).У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.

НБА - плей-офф. Финал. 6-й матч
21 июля 2021, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 98
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 50, Миддлтон - 17, Портис - 16, Холидэй - 12, Лопес - 10, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Коннотон, Меррилл, Нвора, Такер, Тиг, Тупан, Форбс
Финикс Санз: Пол - 26, Букер - 19, Краудер - 15, Эйтон - 12, Пэйн - 10, Бриджес - 7, Камински - 6, Джонсон - 3, Александер, Гэллоуэй, Картер, Крэйг, Мур, Надер, Смит, Шарич
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