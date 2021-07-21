Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и ещё два его брата являются чемпионами НБА.



23-летний Костас Адетокумбо завоевал титул в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». 29-летний Танасис и 26-летний Яннис стали чемпионами в этом году в составе «Бакс» после победы в финальной серии с «Финикс Санз» (4-2). Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА. Ранее из братьев титул завоёвывали только испанцы Пау (2009, 2010) и Марк Газоль (2019).



«Я просто счастлив. Многие из вас шутили в прошлом году по поводу того, что Костас стал чемпионом первым. А теперь у нас троих по титулу НБА», – сказал Яннис на пресс-конференции после матча.

Сразу после шестого матча с «Финиксом» Яннис вышел на связь в «Инстаграме» с Танасисом, который находится на самоизоляции из-за протоколов безопасности по коронавирусу.



«Я чертов чемпион, и никто этого у меня не отнимет», – сказал Яннис.

