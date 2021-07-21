Яннис Адетокунбо отреагировал на выпад Криса Пола после победы в финале НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после победы в шестом матче финала НБА с «Финикс Санз» (115:108, 4-2) высказался о критических словах в свой адрес со стороны разыгрывающего соперников Криса Пола. Ранее Пол пытался задеть Янниса, заявив следующее: «Он и сам знает, что промажет с линии штрафных в концовке».
«Всегда необходимо верить в то, что ты делаешь, и продолжать работать. Не надо слушать всё, что тебе говорят. Они говорили, что я не умею бросать штрафные. Я забил их сегодня и стал чертовым чемпионом», – приводит слова Адетотокунбо ASAP Sports.
В шестом матче финальной серии Адетокунбо реализовал 17 из 19 (89,5%) штрафных. В течение финальной серии Яннис реализовал 65,9% бросков с линии.
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