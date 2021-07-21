Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо отреагировал на выпад Криса Пола после победы в финале НБА

Яннис Адетокунбо отреагировал на выпад Криса Пола после победы в финале НБА
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после победы в шестом матче финала НБА с «Финикс Санз» (115:108, 4-2) высказался о критических словах в свой адрес со стороны разыгрывающего соперников Криса Пола. Ранее Пол пытался задеть Янниса, заявив следующее: «Он и сам знает, что промажет с линии штрафных в концовке».

«Всегда необходимо верить в то, что ты делаешь, и продолжать работать. Не надо слушать всё, что тебе говорят. Они говорили, что я не умею бросать штрафные. Я забил их сегодня и стал чертовым чемпионом», – приводит слова Адетотокунбо ASAP Sports.

В шестом матче финальной серии Адетокунбо реализовал 17 из 19 (89,5%) штрафных. В течение финальной серии Яннис реализовал 65,9% бросков с линии.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021