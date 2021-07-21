Мэджик Джонсон назвал двух игроков, способных свергнуть с трона Леброна Джеймса

Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что форварды Яннис Адетокунбо и Кевин Дюрант способны превзойти наследие лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Берегись, Леброн. Кевин Дюрант и Яннис скоро свергнут тебя с трона», — написал в своём «твиттере» Мэджик Джонсон.



Напомним, накануне «Милуоки Бакс» с Яннисом Адетокунбо стали чемпионами НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).



В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.