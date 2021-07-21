Владимир Гомельский высказался о результате финала НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об исходе финала НБА между «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз».



«Поражение в пятом матче серии предопределило чемпиона. „Финикс“ уступил, но играл качественно. Надеюсь, что в следующем сезоне у команды получится сделать решающий шаг», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, накануне «Милуоки Бакс» стал чемпионом НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).



В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.