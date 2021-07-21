Все обладатели самых престижных наград MVP — европейцы. Это случилось впервые в истории

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2020/21. Таким образом, обладателями всех четырёх самых престижных званий в сезоне-2020/2021 стали представители Европы. Такое случилось впервые в истории НБА, сообщает HoopsHype.
MVP финала НБА-2021: Яннис Адетокумбо (Греция)
MVP регулярного чемпионата НБА-2020/2021: Никола Йокич (Сербия)
MVP Матча звёзд НБА-2021: Яннис Адетокумбо (Греция)
MVP чемпионата мира — 2019: Рикки Рубио (Испания)
В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).
Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.
- 21 июля 2021
-
16:54
-
15:32
-
14:49
-
13:50
-
13:41
-
12:47
-
11:57
-
11:48
-
11:25
-
10:38
-
10:20
-
09:35
-
09:12
-
08:53
-
08:39
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
- 20 июля 2021
-
23:04
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48