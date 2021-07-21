Все обладатели самых престижных наград MVP — европейцы. Это случилось впервые в истории

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2020/21. Таким образом, обладателями всех четырёх самых престижных званий в сезоне-2020/2021 стали представители Европы. Такое случилось впервые в истории НБА, сообщает HoopsHype.



MVP финала НБА-2021: Яннис Адетокумбо (Греция)



MVP регулярного чемпионата НБА-2020/2021: Никола Йокич (Сербия)



MVP Матча звёзд НБА-2021: Яннис Адетокумбо (Греция)



MVP чемпионата мира — 2019: Рикки Рубио (Испания)



В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.



В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.