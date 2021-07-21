Знаменосцами сборной США на Играх будут Сью Бёрд и Эдди Альварес
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Сью Бёрд и бейсболист Эдди Альварес будут знаменосцами сборной США на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об это сообщил официальный сайт национальной команды США.
Флаг США на церемонии открытия Игр впервые в истории будут нести два человека.
Церемония открытия состоится в пятницу, 23 июля, на Олимпийском стадионе в Токио.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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