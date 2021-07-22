Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол не пожал руки игрокам «Милуоки» после поражения в финале НБА

Крис Пол не пожал руки игрокам «Милуоки» после поражения в финале НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол после завершения шестого матча финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) покинул площадку и отправился в раздевалку, не дожидаясь сирены и не пожав руки соперникам, сообщает USA Today.

Многие партнёры Пола по команде остались на паркете и поздравили игроков «Милуоки» с чемпионством. 36-летний Пол впервые за 16 лет карьеры дошёл до финальной серии и был близок к завоеванию своего первого чемпионского титула. Крис стал первым баскетболистом в истории, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счётом 2-0. Единственный игрок, у которого как минимум 3 подобных поражения, – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин.

Новость по теме
Яннис Адетокунбо отреагировал на выпад Криса Пола после победы в финале НБА
Новость по теме
Крис Пол высказался после поражения в финале НБА и прояснил свои дальнейшие планы
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021