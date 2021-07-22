Крис Пол не пожал руки игрокам «Милуоки» после поражения в финале НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол после завершения шестого матча финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) покинул площадку и отправился в раздевалку, не дожидаясь сирены и не пожав руки соперникам, сообщает USA Today.



Многие партнёры Пола по команде остались на паркете и поздравили игроков «Милуоки» с чемпионством. 36-летний Пол впервые за 16 лет карьеры дошёл до финальной серии и был близок к завоеванию своего первого чемпионского титула. Крис стал первым баскетболистом в истории, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счётом 2-0. Единственный игрок, у которого как минимум 3 подобных поражения, – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин.

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