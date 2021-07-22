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Режиссёр «Космического джема» с Джорданом высказал мнение о продолжении фильма с Леброном

Режиссёр «Космического джема» с Джорданом высказал мнение о продолжении фильма с Леброном
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Режиссёр Джо Питка заявил, что его не впечатлил сиквел снятого им в 1996 году «Космического джема» с Майклом Джорданом в главной роли. У Питки много вопросов ко второй части, но основная претензия заключается в масштабе главного героя фильма Леброна Джеймса.

«Правда в том, что Леброн — не Джордан. В 1990-е, когда вышел наш фильм, Джордан был не просто лучшим баскетболистом НБА. Он был главной знаменитостью в мире. Мы тогда хорошо поработали над тем, чтобы привязать сценарий к карьере Джордана, который уходил из баскетбола в бейсбол. Второй части не хватает деталей, которые связывали бы происходящее с карьерой Леброна. Фильм длится два часа. Я посмотрел его за пять подходов», — приводит слова Питки TMZ.

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