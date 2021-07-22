Мэджик Джонсон назвал 4 причины чемпионства «Милуоки» в НБА

Легенда НБА Мэджик Джонсон назвал четыре фактора, которые обусловили победу «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021.
«Милуоки» добился победы по четырём причинам: 1) Яннис Адетокунбо разобрался, как справляться с так называемой защитной стеной, которая путала ему все карты до плей-офф. 2) Тренер Майк Буденхольцер прибавил в плей-офф, его корректировки по ходу матчей были превосходными. 3) Приобретение Джру Холидэя. 4) Крис Миддлтон стал решать в концовках», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
В среду «Милуоки» на своей площадке обыграл «Финикс» со счётом 105:98 в шестом матче финала плей-офф и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. Яннис Адетокунбо набрал в матче 50 очков и совершил 13 подборов. В среднем в финале он набирал 35,2 очка и 13,2 подбора.
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