Леброн Джеймс определил двух суперзвёзд НБА, которых хочет видеть в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброн Джеймс определились с двумя кандидатами на усиление команды, сообщает ESPN.
«Источники сообщают, что Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся в поиске разыгрывающего ветерана, и Крис Пол присутствует в списке. Кроме того, были разговоры о том, что звезда «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук является потенциальным кандидатом на возвращение домой в Лос-Анджелес. Источники говорят о потенциальном обмене, в котором могут участвовать Деннис Шрёдер, Кайл Кузма и Тэйлен Хортон-Такер», — написал обозреватель Марк Пирс в своей колонке на ESPN.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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