Яннис Адетокунбо поставил свою принадлежность к нигерийской культуре выше, чем к греческой

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что в его родительском доме нигерийская культура преобладала над греческой.
«Очевидно, что многие люди не знают, откуда я. Многие считают, что мои мама и папа из Греции, но нет. Оба моих родителя чёрные. Оба они нигерийцы. Я вырос в нигерийском доме. Очевидно, я родился в Греции и ходил в школу в Греции. Но, в конце концов, когда я иду домой, греческой культуры там нет. Мы придерживаемся нигерийской культуры. Речь идёт о дисциплине, уважении к старшим, нравственности», — приводит слова Янниса Адетокунбо Fadeaway World.
Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
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