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Украинскую баскетбольную команду назвали в честь Гитлера

Украинскую баскетбольную команду назвали в честь Гитлера
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В соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города в украинском Новомиргороде участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил житель города Игорь Немировский.

«Мы подошли посмотреть игру детей, вышли играть две команды, и прозвучало объявление от ведущих соревнований: «Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы». Я подумал, что ослышался. После завершения игры повторное объявление взбудоражило моё сознание и подняло остатки волос. Для уверенности я переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что команда называется «Гитлеровцы».

Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — написал Немировский на своей странице.

По словам главы Новомиргорода Игоря Забажана, организаторы соревнований провели разъяснительную беседу со школьниками вместе с сотрудниками полиции. Игроки приняли решение изменить название команды.

«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Забажан.

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