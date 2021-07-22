Украинскую баскетбольную команду назвали в честь Гитлера

В соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города в украинском Новомиргороде участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил житель города Игорь Немировский.
«Мы подошли посмотреть игру детей, вышли играть две команды, и прозвучало объявление от ведущих соревнований: «Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы». Я подумал, что ослышался. После завершения игры повторное объявление взбудоражило моё сознание и подняло остатки волос. Для уверенности я переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что команда называется «Гитлеровцы».
Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — написал Немировский на своей странице.
По словам главы Новомиргорода Игоря Забажана, организаторы соревнований провели разъяснительную беседу со школьниками вместе с сотрудниками полиции. Игроки приняли решение изменить название команды.
«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Забажан.
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