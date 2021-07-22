Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — первый игрок НБА, заработавший $ 1 млрд

Леброн Джеймс — первый игрок НБА, заработавший $ 1 млрд
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд, сообщает Yahoo Sports.

С тех пор, как Леброн был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

Его ближайшими преследователями среди баскетболистов, не завершивших карьеры, являются лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ($ 580 млн) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ($ 430 млн).

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.

Новость по теме
Леброн Джеймс определил двух суперзвёзд НБА, которых хочет видеть в «Лейкерс»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021