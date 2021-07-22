Айзея Томас: Майкл Джордан и «Чикаго» не были моими соперниками, они ничего не выиграли

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас поделился мнением о величайших баскетболистах всех времён. Айзея не стал рассматривать легендарного Майкла Джордана, а остановил свой выбор на члене Зала славы Кариме Абдул-Джаббаре.



«Кого я считаю лучшими игроками? Если взять Карима Абдул-Джаббара, Джулиуса Эрвинга, Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда, то станет понятно, что это те парни, с которыми я соревновался. Большинство думает, что я примерно на 5 лет старше Джордана, хотя разница между нами лишь год. Но что касается Майкла или «Чикаго», они просто ничего не выигрывали. Не могу сказать, что они были моими соперниками. В моей голове всегда было: «Как я могу победить Мэджика и Карима?»



Нет никого, чья баскетбольная карьера была бы лучше, чем Карима Абдул-Джаббара. И цифры это подтверждают, но на самом деле не только они. Его победы говорят об этом. Он как Мохаммед Али для нашего спорта, он лучший игрок вех времён», — сказал Томас в интервью на канале BasketballNews․com в YouTube.

Новость по теме Режиссёр «Космического джема» с Джорданом высказал мнение о продолжении фильма с Леброном