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Айзея Томас: Майкл Джордан и «Чикаго» не были моими соперниками, они ничего не выиграли

Айзея Томас: Майкл Джордан и «Чикаго» не были моими соперниками, они ничего не выиграли
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас поделился мнением о величайших баскетболистах всех времён. Айзея не стал рассматривать легендарного Майкла Джордана, а остановил свой выбор на члене Зала славы Кариме Абдул-Джаббаре.

«Кого я считаю лучшими игроками? Если взять Карима Абдул-Джаббара, Джулиуса Эрвинга, Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда, то станет понятно, что это те парни, с которыми я соревновался. Большинство думает, что я примерно на 5 лет старше Джордана, хотя разница между нами лишь год. Но что касается Майкла или «Чикаго», они просто ничего не выигрывали. Не могу сказать, что они были моими соперниками. В моей голове всегда было: «Как я могу победить Мэджика и Карима?»

Нет никого, чья баскетбольная карьера была бы лучше, чем Карима Абдул-Джаббара. И цифры это подтверждают, но на самом деле не только они. Его победы говорят об этом. Он как Мохаммед Али для нашего спорта, он лучший игрок вех времён», — сказал Томас в интервью на канале BasketballNews․com в YouTube.

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