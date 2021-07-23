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В сборной США по баскетболу произошёл конфликт на тренировке перед первым матчем Олимпиады

На недавней тренировке сборной США в Токио (Япония), где будет проходить турнир Олимпийских игр, состоялся разговор на повышенных тонах. Звёздный форвард Кевин Дюрант поспорил с центровым Бэмом Адебайо.

Дюрант точно бросил с угла площадки, после чего рассчитывал получить мяч. Но Адебайо вместо этого подобрал мяч и начал тренировать дриблинг. В итоге Кевин отчитал Адебайо. После этого спортсмены обсудили произошедшее уже в социальных сетях.

«Чувак видел, как я забросил трёхочковый, но принялся отрабатывать дриблинг моим мячом. Бро должен был получить небольшой урок уважения», — написал Дюрант в своём «твиттере».

«Хватит врать, Кей Ди! Ты видел, что твоё место занял Лиллард! Ты просто хотел отчитать меня как младшего», — ответил Адебайо.

Вскоре Дюрант сделал отсылку к песне Дрейка «Не понимаете шуток», дав понять, что произошедшее не стоит воспринимать всерьёз.