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Дюрант котирует свои титулы в династии «Голден Стэйт» не ниже чемпионства Янниса в «Бакс»

Дюрант котирует свои титулы в династии «Голден Стэйт» не ниже чемпионства Янниса в «Бакс»
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поставил лайк твиту, в котором говорится о том, что два его титула в составе «Голден Стэйт» ничем не уступают одному чемпионству Янниса Адетокунбо с «Милуоки Бакс».

«Пора перестать выражать все эти глупые мнения, что два титула Дюранта хуже одного перстня Янниса. Победа в чемпионате — всегда победа в чемпионате. Чтобы выиграть все эти матчи и в итоге взять перстень, нужно много работать. Прекратите преуменьшать заслуги большого игрока, чтобы превознести другого», — написал пользователь под ником Knocking Master в «Твиттере».

Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

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