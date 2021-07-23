Дюрант котирует свои титулы в династии «Голден Стэйт» не ниже чемпионства Янниса в «Бакс»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поставил лайк твиту, в котором говорится о том, что два его титула в составе «Голден Стэйт» ничем не уступают одному чемпионству Янниса Адетокунбо с «Милуоки Бакс».



«Пора перестать выражать все эти глупые мнения, что два титула Дюранта хуже одного перстня Янниса. Победа в чемпионате — всегда победа в чемпионате. Чтобы выиграть все эти матчи и в итоге взять перстень, нужно много работать. Прекратите преуменьшать заслуги большого игрока, чтобы превознести другого», — написал пользователь под ником Knocking Master в «Твиттере».



Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.