«Лейкерс» могут подписать одного из важнейших игроков «Бруклина»
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Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди заинтересован в том, чтобы подписать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Los Angeles Times.
Напомним, ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Таким образом, летом он станет свободным агентом.
Если бы Динвидди остался в «Бруклине», то его зарплата составила бы $ 12,3 млн.
Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.
Ранее он говорил, что рассчитывает сыграть за свою команду в финале, но «Бруклин» не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив будущим чемпионам, «Милуоки Бакс», со счётом 3-4 в серии.
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