Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» могут подписать одного из важнейших игроков «Бруклина»

«Лейкерс» могут подписать одного из важнейших игроков «Бруклина»
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди заинтересован в том, чтобы подписать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Los Angeles Times.

Напомним, ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Таким образом, летом он станет свободным агентом.

Если бы Динвидди остался в «Бруклине», то его зарплата составила бы $ 12,3 млн.

Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.

Ранее он говорил, что рассчитывает сыграть за свою команду в финале, но «Бруклин» не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив будущим чемпионам, «Милуоки Бакс», со счётом 3-4 в серии.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021