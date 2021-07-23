«Лейкерс» могут подписать одного из важнейших игроков «Бруклина»

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди заинтересован в том, чтобы подписать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Los Angeles Times.



Напомним, ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Таким образом, летом он станет свободным агентом.



Если бы Динвидди остался в «Бруклине», то его зарплата составила бы $ 12,3 млн.



Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.



Ранее он говорил, что рассчитывает сыграть за свою команду в финале, но «Бруклин» не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив будущим чемпионам, «Милуоки Бакс», со счётом 3-4 в серии.