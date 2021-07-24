4-кратный участник Матча звёзд отреагировал на информацию о желании перейти в «Лейкерс»

В СМИ появилась информация о том, что атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан заинтересован в том, чтобы вернуться в родной штат Калифорнию и подписать контракт к «Лос-Анджелес Лейкерс».



Дерозан отреагировал на слух The Los Angeles Times публикацией на своей странице в «Твиттере».

4-кратный участник Матча звёзд НБА запостил эмоджи мужчины с ноутбуком, намекая на то, что данная информация издания является выдуманной. Сообщалось, что в «Лейкерс» выходящий на рынок свободных агентов Дерозан может объединиться с бывшим одноклубником по «Торонто Рэпторс» разыгрывающим Кайлом Лоури. Кроме того, заинтересованность к переходу в «Лейкерс» приписывали разыгрывающему «Юта Джаз» Майку Конли.