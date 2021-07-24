Леброн Джеймс собирается принять участие в товарищеском турнире

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый твит, где высказался о готовности принять участие в летнем товарищеском турнире с участием профессионалов и любителей.
«Подскажите лучший турнир с любителями и профессионалами? Кажется, время настало», – написал Леброн в своём «твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
С тех пор, как Леброн был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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