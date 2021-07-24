Брэдли Бил может запросить обмен и выбрал желаемые клубы для перехода

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил рассматривает возможность запроса обмена в другую команду, сообщает Bleacher Report. Сообщается, что у игрока нет списка предпочитаемых для перехода клубов, однако некоторые источники информировали, что Бил хотел бы продолжить карьеру в таких командах, как «Бостон», «Голден Стэйт», «Майами» или «Филадельфия».



27-летний защитник является самым результативным игроком Восточной конференции. Кроме того, он вышел в стартовом составе на Матч всех звёзд. Его включили в символическую пятёрку по итогам сезона. В прошлом сезоне НБА Бил в среднем набирал 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи за игру. Он стал вторым лучшим скорером лиги после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.