Лианджело Болл получил контракт в клубе НБА

Бывший защитник «Детройт Пистонс» Лианджело Болл подпишет контракт с «Шарлотт Хорнетс» и выступит в составе команды в Летней лиге, сообщает Sports Illustrated. Как сообщает источник, Болл уже приступил к тренировкам с «Шарлотт».
В начале декабря 2020 года клуб из Детройта заключил с Лианджело Боллом негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение могло быть преобразовано в двустороннее, однако «Детройт Пистонс» отказался от сделки.
Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.
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