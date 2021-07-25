Лидер «Торонто» выставлен на обмен

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам стал «доступен для обмена», сообщает Bleacher Report. По информации источника, «Торонто» может предложить Сиакама и четвёртой пик драфта «Вашингтон Уизардс» за защитника Брэдли Била. «Рэпторс» рассчитывают получить за Сиакама игрока уровня Матча звёзд НБА.



Ранее сообщалось об интересе «Голден Стэйт» к Сиакаму.



В сезоне-2020/2021 Сиакам сыграл 56 матчей, набирая в среднем 21,4 очка, 7,2 подбора, 4,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота. Контракт Паскаля действует до 2024 года. За следующий сезон форвард должен получить примерно 33 млн долларов. В июне 27-летний баскетболист перенёс операцию на плече. Прогнозируемое время восстановления и реабилитации составит примерно пять месяцев.