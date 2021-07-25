Трамп: как выступал бы на женских состязаниях ОИ Леброн, если бы решил сделать операцию?

Бывший президент США Дональд Трамп считает несправедливым участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. В качестве примера Трамп привёл форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который мог бы доминировать на женских соревнованиях в случае смены пола.

«Из-за политики действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом в стране мужчинам разрешают состязаться в женском спорте. Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне не хочется говорить это, но он побил ваш давний рекорд. Это так несправедливо, так нелепо. Я буду честен. Мы все любим выигрывать. Если бы я был тренером, то не стал бы особенно говорить с женщинами в привычном понимании. Взял бы в свою команду кого-то из этих людей. Подумайте о том, как выступал бы на женских состязаниях Леброн Джеймс, если бы решил сделать операцию?



И такое происходит. Люди не хотят смотреть на это. Они хотят видеть спортсменов, смотреть состязания. Последнее, что они хотят видеть, — это участие мужчин в женских состязаниях. Поскольку очень скоро вы не увидите, что женщины участвуют в соревнованиях. Это нарушает права женщин и этого нельзя допустить. А теперь это допустили на Олимпийских играх. Олимпийские игры тоже испортились», — приводит слова Трампа ТАСС.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее в этом месяце заявил, что тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии имеет право выступать на Олимпиаде в Токио, так как квалифицировалась на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами. Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.