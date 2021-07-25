Айзея Томас: никогда не называйте меня нигга или ниггером. Все права защищены!

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас отреагировал на комментарий болельщика по поводу его непопадания в олимпийскую сборную США 1992 года, получившую прозвище «Дрим Тим».
«Посмотрев повторно интервью Айзеи Томаса о том, почему его не было в «Дрим Тим» 1992 года, я понял, что этот ниггер неадекватный. Несмотря на талант, который у него был, он был одним из самых ненавистных игроков, потому что он воплощал и возглавлял эру «Плохих парней» из Детройта», – написал болельщик.
«Никогда не называйте меня нигга или ниггером. Я не даю согласие, все права защищены!» – написал в ответ Томас на своей странице в «Твиттере».
Скорее всего, Томас не вошёл в состав «Дрим Тим» из-за конфликта с легендой «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, который не хотел видеть его в команде.
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