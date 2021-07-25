ESPN определил фаворита на должность ведущей вместо ушедшей после скандала Марии Тэйлор

Стало известно, кто может занять должность на ESPN телеведущей Марим Тэйлор, которая ранее покинула компанию.



По сведениям Front Office Sports, главным кандидатом является 26-летняя Малика Эндрюс. Девушка работала репортёром во время финальной серии НБА, и, как сообщается в источнике, оставила хорошее впечатление от своей работы. Однако Эндрюс не единственная в списке ESPN. На должность ушедшей Тэйлор также рассматриваются ведущие Кэссиди Хаббарт, Эль Дункан, а также Сейдж Стил.



Ранее Тэйлор оказалась в центре крупного скандала с участием её коллеги — Рэйчел Николс. Конфликт начался с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.



Примечательно, что кандидатуру самой Николс в ESPN не рассматривают.

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