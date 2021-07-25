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ESPN определил фаворита на должность ведущей вместо ушедшей после скандала Марии Тэйлор

ESPN определил фаворита на должность ведущей вместо ушедшей после скандала Марии Тэйлор
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Стало известно, кто может занять должность на ESPN телеведущей Марим Тэйлор, которая ранее покинула компанию.

По сведениям Front Office Sports, главным кандидатом является 26-летняя Малика Эндрюс. Девушка работала репортёром во время финальной серии НБА, и, как сообщается в источнике, оставила хорошее впечатление от своей работы. Однако Эндрюс не единственная в списке ESPN. На должность ушедшей Тэйлор также рассматриваются ведущие Кэссиди Хаббарт, Эль Дункан, а также Сейдж Стил.

Ранее Тэйлор оказалась в центре крупного скандала с участием её коллеги — Рэйчел Николс. Конфликт начался с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.

Примечательно, что кандидатуру самой Николс в ESPN не рассматривают.

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