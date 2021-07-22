ESPN расстался с телеведущей Марией Тэйлор, из-за которой разгорелся крупный скандал

Пресс-служба ESPN сообщила об уходе телеведущей Марии Тэйлор, которая была обозревателем матчей НБА и НФЛ. Как говорится в сообщении, Тэйлор и ESPN не смогли договориться об условиях продления контракта.
Глава ESPN Джимми Питаро высоко оценил вклад Тэйлор в развитие сети. В свою очередь сама журналистка поблагодарила телеканал за плодотворную совместную работу.
Ранее Тэйлор оказалась в центре крупного скандала с участием её коллеги — Рэйчел Николс. Конфликт начался с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.
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