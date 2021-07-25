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Появилась новая информация о будущем Дэмьена Лилларда

Появилась новая информация о будущем Дэмьена Лилларда
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард с большей доли вероятности не сменит клуб в нынешнее межсезонье. Об этом сообщил обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Похоже, Лиллард не скоро сменит клуб. Насколько я слышал, Дэмьен собирается подождать до трансферного дедлайна и посмотреть на действия руководства клуба и нового тренерского штаба», — сказал Пинкус.

Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом, и использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Не так давно Лиллард разместил в своём «твиттере» фото, сделанное в Лос-Анджелесе. На нём было изображено, как он встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Дэмьен намекнул на желание перейти в «Лейкерс».

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